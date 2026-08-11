BACHEM Aktie News: BACHEM wird am Dienstagmittag ausgebremst

Die BACHEM-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 73,75 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten realisiert. Die BACHEM-Aktie sank bis auf 72,85 CHF. Bei 74,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 10'526 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,88 Prozent. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,37 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren