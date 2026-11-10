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10.11.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von BACHEM zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im SIX SX-Handel kam die BACHEM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 80,10 CHF.
Die BACHEM-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 80,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Die BACHEM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,75 CHF aus. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 79,80 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'123 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 86,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 7,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 39,43 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,967 CHF aus.
BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,49 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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