BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die BACHEM-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 80,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Die BACHEM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,75 CHF aus. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 79,80 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'123 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 86,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 7,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 39,43 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,967 CHF aus.

BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,49 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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