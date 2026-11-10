BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 79,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'142 Punkten liegt. In der Spitze fiel die BACHEM-Aktie bis auf 79,05 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 15'555 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2026 auf bis zu 86,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 8,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 39,01 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,967 CHF belaufen.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.03.2028 wird BACHEM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,49 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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