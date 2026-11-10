BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Dienstagmittag fester

Das Papier von BACHEM konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 80,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'172 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 80,75 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'415 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,00 CHF) erklomm das Papier am 20.10.2026. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 6,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,967 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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