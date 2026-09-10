BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von BACHEM legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 79,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'435 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 80,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,00 CHF. Zuletzt wechselten 58'165 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,25 CHF) erklomm das Papier am 08.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,18 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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