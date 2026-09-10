Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’361 -0.8%  Euro 0.9443 0.2%  EStoxx50 6’269 -0.7%  Gold 4’317 -1.9%  Bitcoin 62’832 -0.8%  Dollar 0.8136 0.5%  Öl 108.8 7.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Amrize143013422Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
Oracle-Aktie zieht an: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Micron-Aktie im Blick: KI-Boom erzwingt Umbau der Konzernführung
Aktien von Plug Power, NEL & Co. im Aufwind? Warum die Ölwarnung von Goldman Sachs für Gesprächsstoff sorgt
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Suche...
Plus500 Depot

BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Nachmittag stärker

BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von BACHEM zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BACHEM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 79,15 CHF.

BACHEM
78.58 CHF 2.62%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von BACHEM legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 79,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'435 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 80,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,00 CHF. Zuletzt wechselten 58'165 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,25 CHF) erklomm das Papier am 08.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,18 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten