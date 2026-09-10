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10.09.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag gesucht

BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 79,55 CHF.

BACHEM
78.58 CHF 2.62%
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Das Papier von BACHEM legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 79,55 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'506 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,90 CHF an. Bei 80,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 48'662 Stück.

Am 08.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,65 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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