BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 73,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'537 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 74,25 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,00 CHF. Bisher wurden heute 11'904 BACHEM-Aktien gehandelt.

Am 08.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF an. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 12,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,37 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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