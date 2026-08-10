BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagnachmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BACHEM. Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 74,05 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'505 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die BACHEM-Aktie bei 74,95 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'371 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 12,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.
Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,37 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
16:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
12:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt mittags (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.