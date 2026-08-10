BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagnachmittag mit Aufschlag

Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'505 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die BACHEM-Aktie bei 74,95 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'371 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 12,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,37 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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