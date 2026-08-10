BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 74,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'540 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 74,95 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'725 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 12,35 Prozent wieder erreichen. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,37 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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