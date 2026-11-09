BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag in Rot

Um 09:28 Uhr fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 79,55 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'813 Punkten notiert. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 79,05 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,35 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'344 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Bei 86,00 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,01 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,967 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,49 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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