BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 79,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'992 Punkten liegt. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 79,00 CHF. Bei 79,35 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'009 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2026 markierte das Papier bei 86,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 7,44 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,967 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,49 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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