BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 80,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'933 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 80,40 CHF. Bei 79,35 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'391 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 65,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,967 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,49 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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