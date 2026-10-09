BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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09.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 79,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'526 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,60 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'401 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,19 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 63,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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