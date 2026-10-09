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09.10.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

BACHEM Aktie News: BACHEM am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BACHEM. Das Papier von BACHEM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,3 Prozent auf 80,45 CHF.

BACHEM
79.78 CHF 2.03%
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Um 16:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 80,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'557 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 81,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'164 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 84,10 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Mit einem Zuwachs von 4,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 39,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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