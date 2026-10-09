BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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09.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: Anleger schicken BACHEM am Mittag ins Plus
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Um 12:28 Uhr sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 79,15 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'506 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BACHEM-Aktie legte bis auf 79,75 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 9'513 Aktien.
Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,70 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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