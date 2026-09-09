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09.09.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM fällt am Mittwochvormittag

BACHEM Aktie News: BACHEM fällt am Mittwochvormittag

Die Aktie von BACHEM gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 77,85 CHF.

BACHEM
75.20 CHF -2.61%
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Um 09:28 Uhr fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 77,85 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'735 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die BACHEM-Aktie bis auf 77,85 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,45 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'202 BACHEM-Aktien.

Am 08.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 6,49 Prozent niedriger. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 60,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,39 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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