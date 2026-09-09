BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die BACHEM-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 77,15 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'585 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,10 CHF nach. Bei 78,45 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 26'529 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Bei 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 48,52 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 37,11 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,39 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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