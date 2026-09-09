BACHEM Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von BACHEM

Um 12:28 Uhr fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 78,10 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'674 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der BACHEM-Aktie ging bis auf 77,55 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,45 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'191 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 6,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit einem Kursverlust von 37,87 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,39 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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