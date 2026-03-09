BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag billiger

Die BACHEM-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 54,50 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 17'726 Punkten notiert. In der Spitze fiel die BACHEM-Aktie bis auf 54,20 CHF. Bei 55,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 16'198 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2026 markierte das Papier bei 76,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 28,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (43,34 CHF). Abschläge von 20,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,920 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2025 1,57 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

