09.03.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag billiger
Die Aktie von BACHEM gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 54,50 CHF.
Die BACHEM-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 54,50 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 17'726 Punkten notiert. In der Spitze fiel die BACHEM-Aktie bis auf 54,20 CHF. Bei 55,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 16'198 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Am 27.01.2026 markierte das Papier bei 76,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 28,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (43,34 CHF). Abschläge von 20,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,920 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2025 1,57 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie tiefer: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte
BACHEM-Aktie klettert: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung
BACHEM-Aktie in Rot: CEO Meier nicht länger mit Doppelrolle - Van Hees wird neuer COO
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
