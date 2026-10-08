BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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08.10.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von BACHEM
Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 78,60 CHF abwärts.
Die BACHEM-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 78,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'436 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 78,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,05 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 20'465 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 84,10 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 6,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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