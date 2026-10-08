BACHEM Aktie News: BACHEM büsst am Donnerstagmittag ein

Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 79,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'381 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die BACHEM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,80 CHF aus. Bei 79,05 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5'953 BACHEM-Aktien gehandelt.

Bei 84,10 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 5,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 39,12 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren