BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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08.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM büsst am Donnerstagmittag ein
Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 79,70 CHF abwärts.
Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 79,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'381 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die BACHEM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,80 CHF aus. Bei 79,05 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5'953 BACHEM-Aktien gehandelt.
Bei 84,10 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 5,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 39,12 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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