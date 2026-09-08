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08.09.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von BACHEM gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 77,50 CHF.

BACHEM
77.39 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'911 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die BACHEM-Aktie bei 77,55 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 565 BACHEM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2026 auf bis zu 83,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,42 Prozent. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,39 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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