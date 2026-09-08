BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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08.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von BACHEM zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 78,30 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 78,30 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'839 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie legte bis auf 78,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 77,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 19'320 BACHEM-Aktien.
Am 08.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 6,32 Prozent Luft nach oben. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,39 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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