BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit Abschlägen

Um 12:28 Uhr fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 76,75 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'885 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die BACHEM-Aktie bis auf 76,65 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 77,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'880 BACHEM-Aktien.

Am 08.05.2026 markierte das Papier bei 83,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 7,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 48,52 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 36,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,39 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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