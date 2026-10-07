BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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07.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM fällt am Mittwochvormittag
Die Aktie von BACHEM gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 79,80 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 79,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'529 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die BACHEM-Aktie bei 78,75 CHF. Bei 79,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'755 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 5,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.
BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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