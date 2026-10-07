BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Nachmittag ab

Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 79,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'504 Punkten steht. Das Tagestief markierte die BACHEM-Aktie bei 78,75 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 79,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'764 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 84,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 5,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BACHEM-Aktie mit einem Verlust von 39,05 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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