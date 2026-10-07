BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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07.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: Anleger schicken BACHEM am Mittag ins Plus
Die Aktie von BACHEM gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BACHEM-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 80,45 CHF.
Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 80,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'517 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,65 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'190 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,10 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Mit einem Zuwachs von 4,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 65,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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