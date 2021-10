Bachem-Aktie aktuell: Bachem mit negativen Vorzeichen

Die Bachem-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 3.6 Prozent auf 742.00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 15'144 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Bachem-Aktie bis auf 714.00 CHF. Mit einem Wert von 777.00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 32'204 Bachem-Aktien umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Bachem-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9.61 CHF fest.

Die Bachem Holding AG ist ein ein unabhängiges, technologiebasiertes Unternehmen, das auf die Herstellung von biochemikalischen und pharmazeutischen Präparaten spezialisiert ist. Kernkompetenz ist dabei die Produktion von Peptiden (Zwischenprodukte beim Abbau der Eiweisse). Hier nimmt Bachem eine weltweit führende Position ein. Zu den Abnehmern zählen neben Kliniken und Forschungseinrichtungen und Universitäten auch andere Biotechnologieunternehmen. Das Angebot des Unternehmens umfasst die cGMP-Produktion von Pharmawirkstoffen, die Grossproduktion von Aminosäuren und Peptidfragmenten, die Auftragssynthese und das Kataloggeschäft mit zahlreichen Life Sciences Produkten.

