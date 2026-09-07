BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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07.09.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BACHEM. Der BACHEM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 75,50 CHF.
Die BACHEM-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 75,50 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'006 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die BACHEM-Aktie bei 75,50 CHF. Bei 76,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'702 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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