BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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07.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagnachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 76,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 76,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'098 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BACHEM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,85 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 76,60 CHF. Zuletzt wechselten 19'992 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Am 08.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,40 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 58,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.
BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Am 09.03.2028 wird BACHEM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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