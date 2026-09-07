BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Montagmittag um Nulllinie

Die BACHEM-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 77,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'063 Punkten steht. Bei 77,30 CHF erreichte die BACHEM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die BACHEM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,85 CHF aus. Bei 76,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 13'305 Aktien.

Am 08.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,39 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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