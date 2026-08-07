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07.08.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Vormittag fester

BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 74,20 CHF nach oben.

BACHEM
74.62 CHF 3.28%
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Die BACHEM-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 74,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'502 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die BACHEM-Aktie bei 74,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'595 BACHEM-Aktien.

Am 08.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 12,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 52,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,37 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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