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07.08.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Freitagnachmittag

BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BACHEM. Zuletzt konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 74,30 CHF.

BACHEM
74.62 CHF 3.28%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere um 16:28 Uhr 2,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BACHEM-Aktie legte bis auf 75,05 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 72,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 43'299 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,25 CHF) erklomm das Papier am 08.05.2026. 12,05 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,37 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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