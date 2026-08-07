BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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07.08.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Freitagmittag stärker
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,9 Prozent auf 74,85 CHF zu.
Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 74,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'569 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BACHEM-Aktie legte bis auf 75,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 72,60 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 25'476 Aktien.
Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 35,18 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,37 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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