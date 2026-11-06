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06.11.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag Verlust reich
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 78,05 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 78,05 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 77,70 CHF ein. Bei 78,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'950 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 86,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 37,83 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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