BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Nachmittag ab

Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 79,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'742 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die BACHEM-Aktie bis auf 77,55 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'294 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 86,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 38,62 Prozent sinken.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Am 09.03.2028 wird BACHEM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren