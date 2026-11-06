BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die BACHEM-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 78,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'613 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 77,55 CHF. Bei 78,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 10'764 BACHEM-Aktien gehandelt.

Am 20.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 9,97 Prozent zulegen. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,95 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.

Die BACHEM-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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