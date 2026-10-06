BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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06.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BACHEM. Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 80,70 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 80,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'617 Punkten tendiert. Bei 81,25 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'553 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 84,10 CHF. Mit einem Zuwachs von 4,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 66,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.
BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,40 CHF je BACHEM-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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