BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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06.10.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BACHEM. Das Papier von BACHEM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 81,65 CHF.
Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 81,65 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'549 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 83,75 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'822 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 3,00 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 40,58 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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