BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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06.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: Anleger schicken BACHEM am Mittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 82,05 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 82,05 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 82,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'766 BACHEM-Aktien.
Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,10 CHF an. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 2,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,40 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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