BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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05.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 79,15 CHF.
Die BACHEM-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 79,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'452 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 78,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'589 BACHEM-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 84,10 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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