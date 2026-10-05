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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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05.10.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit stabiler Tendenz

BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von BACHEM zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 79,25 CHF bewegte sich die BACHEM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

BACHEM
78.65 CHF -1.38%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel kam die BACHEM-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 79,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,70 CHF zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die BACHEM-Aktie bis auf 78,60 CHF. Bei 79,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 17'292 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 84,10 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 5,77 Prozent niedriger. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,78 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Am 09.03.2028 wird BACHEM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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