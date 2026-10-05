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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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05.10.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM zeigt sich am Montagmittag gestärkt

BACHEM Aktie News: BACHEM zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BACHEM. Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

BACHEM
80.37 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 79,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'483 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 80,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'932 BACHEM-Aktien.

Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,10 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 5,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit einem Kursverlust von 39,24 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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