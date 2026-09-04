BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag im Plus

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 78,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Bei 79,35 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8'048 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2026 auf bis zu 83,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 5,45 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 62,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,39 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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