BACHEM Aktie News: BACHEM wird am Nachmittag ausgebremst

Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 77,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'215 Punkten steht. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 77,25 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 48'888 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 83,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,31 Prozent.

Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren