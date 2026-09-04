BACHEM Aktie News: BACHEM am Freitagmittag tiefer

Der BACHEM-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 77,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'218 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 77,50 CHF. Mit einem Wert von 78,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 37'055 BACHEM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BACHEM-Aktie mit einem Verlust von 37,72 Prozent wieder erreichen.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,39 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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