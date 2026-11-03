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03.11.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag schwächer
Die Aktie von BACHEM gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 81,95 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 81,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'815 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BACHEM-Aktie ging bis auf 81,85 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'581 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.10.2026 markierte das Papier bei 86,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,94 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Mit Abgaben von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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