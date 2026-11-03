BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 81,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'815 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BACHEM-Aktie ging bis auf 81,85 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'581 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.10.2026 markierte das Papier bei 86,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,94 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Mit Abgaben von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren