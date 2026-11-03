BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,0 Prozent auf 81,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie sank bis auf 80,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 82,20 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 27'739 Aktien.

Am 20.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 5,98 Prozent zulegen. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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