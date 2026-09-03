BACHEM Aktie News: Anleger greifen bei BACHEM am Donnerstagvormittag zu

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 77,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'172 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 77,35 CHF. Mit einem Wert von 77,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 491 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2026 markierte das Papier bei 83,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 7,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,39 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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