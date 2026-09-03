BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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03.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BACHEM. Das Papier von BACHEM konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 78,00 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 78,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,60 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,15 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36'748 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 60,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.
BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,39 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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